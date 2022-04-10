Meteorolojiden son dakika uyarısı: Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek - Son Dakika
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Meteorolojiden son dakika uyarısı: Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek

10.04.2022 23:22
Meteorolojiden son dakika uyarısı: Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, Nisan ayında kış mevsimini yaşatacak.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, Nisan ayında kış mevsimini yaşatacak. Tekirdağ başta olmak üzere Trakya ve Marmara'da hissedilir derece düşen sıcaklıklar, yağış ve zirai don tehlikesini de beraberinde getirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya başta olmak üzere Karadeniz'in iç ve yüksekleri, İç Ege, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve yüksekleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yükseklerinde zirai don uyarısı yaşanabileceğini duyurdu. MGM'den yapılan açıklamada vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Balkanlar üzerinden giriş yapması beklenen soğuk hava dalgasının, tüm yurdu etkisi altına alacağını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "11 Nisan 2022 Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması bekleniyor" denildi.

NİSAN AYINDA KAR BEKLENİYOR

MGM'den yapılan açıklamada, soğuyan havanın beraberinde yağmur ve kar getireceği belirtildi. Yurdun büyük bir bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise zamanla kuzey iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin edilirken; 12 Nisan Salı günü ilk saatlerden itibaren Karadeniz'in iç ve yüksekleri, İç Ege, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve yüksekleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yükseklerinde zirai don tehlikesi bekleniyor.

BU SAATLERE DİKKAT

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, soğuk hava dalgasının 11 Nisan sabah 09.00 ve 17 Nisan 2022 sabah 09.00 saatleri arasında etkili olacağı ifade edilirken, zirai don tehlikesiyle birlikte ulaşımda muhtemel aksaklıklar yaşanabileceği ifade edildi.

TARIMDA DON TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarımsal faaliyet sürdüren vatandaşların dikkatli olmaları konusuna dikkat çekerek, "Genel Cuma günü sabah saatlerine, doğu kesimlerde ise Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir" uyarısında bulundu.

(Tunay Özdemir/İHA)

Meteorolojiden son dakika uyarısı: Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek

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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren azalacak Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren azalacak Aydın'da zirai don bekleniyor Aydın'da zirai don bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Balkanlar, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden son dakika uyarısı: Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek - Son Dakika


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