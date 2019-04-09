Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Su Baskını ve Dolu Uyarısı

Meteorolojiden Su Baskını ve Dolu Uyarısı

6 dakika önce

Meteoroloji tarafından Kastamonu için su baskını ve dolu uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden Su Baskını ve Dolu Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji tarafından Kastamonu için su baskını ve dolu uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde gök gürültülü sağanak ile yer yer yerel orta büyüklükte dolu beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, anlık kuvvetli rüzgar, yerel su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:40 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Vatandaşlara Fırtına Uyarısı! Hızı 80 Kilometreyi Bulacak Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür Son Dakika! Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 17:46:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Su Baskını ve Dolu Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]