Meteorolojiden Su Baskını ve Dolu Uyarısı

Meteoroloji tarafından Kastamonu için su baskını ve dolu uyarısı yapıldı.

Meteoroloji tarafından Kastamonu için su baskını ve dolu uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde gök gürültülü sağanak ile yer yer yerel orta büyüklükte dolu beklendiği belirtildi.



Açıklamada, ulaşımda aksamalar, anlık kuvvetli rüzgar, yerel su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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