Meteorolojiden Su Baskını ve Dolu Uyarısı
6 dakika önce
Meteoroloji tarafından Kastamonu için su baskını ve dolu uyarısı yapıldı.
Meteoroloji tarafından Kastamonu için su baskını ve dolu uyarısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:40 Kaynak: AA
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde gök gürültülü sağanak ile yer yer yerel orta büyüklükte dolu beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, anlık kuvvetli rüzgar, yerel su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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