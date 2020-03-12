Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı beklendiği belirtilerek bölgedeki kentler için uyarılarda bulundu.

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı beklendiği belirtilerek bölgedeki kentler için uyarılarda bulundu.


Meteorolojiden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen toz taşınımının cuma sabahına kadar etkili olacağı kaydedildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısıyla Doğu Akdeniz'de beklenilen toz taşınımı nedeniyle uyarılarda bulunuldu. Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ile Doğu Akdeniz'deki Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'da etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle tedbirli olunması istendi. Açıklamada, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. - GAZİANTEP

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:32 Kaynak: İHA
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