Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
6 saat önce
Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri için toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri için toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin Güneydoğu kesimlerinde görülecek toz taşınımının, bugün akşam ve gece saatlerinde söz konusu iller ve çevrelerinde etkili olması bekleniyor.
Hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:36 Kaynak: AA
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