Meteorolojiden "Toz" Uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji, Marmara'da toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji, Marmara
'da toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış beklendiğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
1. Bölge Müdürlüğü İstanbul
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Afrika
kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla birlikte bu akşam saatlerinden itibaren ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi beklemektedir. Toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar Marmara'da yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Toz taşınımı sebebiyle gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:17 Kaynak: AA
Meteoroloji Uyardı: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Çamur Şeklinde Yağış Bekleniyor
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