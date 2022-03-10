Meteorolojiden Trakya için fırtına uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Trakya için fırtına uyarısı

10.03.2022 13:53
Meteorolojiden Trakya için fırtına uyarısı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da fırtına bekleniyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtınanın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli, yer yer hamleli kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Meteoroloji, Kırklareli, Tekirdağ, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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