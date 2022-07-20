Meteorolojiden 'Türkiye'de aşırı sıcak' açıklaması: Söz konusu değil - Son Dakika
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Meteorolojiden 'Türkiye'de aşırı sıcak' açıklaması: Söz konusu değil

20.07.2022 12:36

Avrupa'daki aşırı sıcakların Türkiye'de de önümüzdeki günlerde görüleceğine ilişkin iddialara Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin'den yanıt geldi. Türkiye'de önümüzdeki günlerde görülme riskinin olmadığını ifade eden Tekin, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyredecek. Yani sıcak hava ülkemizde daha dar bir alanda etkili olacak. Fakat Avrupa ile karşılaştırıldığında aşırı bir sıcak tahminimiz söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Tekin, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgasının Türkiye'ye yansıma riskinin önümüzdeki günlerde olmadığını belirtti.

Avrupa'da özellikle Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya ve İngiltere'de yer yer 40 dereceyi aşan sıcaklıklar ölçüldüğünü belirten Tekin, "Bunun dışında Avrupa, 5 günün üzerinde mevsim normallerinin yer yer 5- 6 derece üzerinde de hava sıcaklığını yaşamış oldu. Bugün itibarıyla yüksek hava sıcaklığı Avrupa'yı terk ediyor. Daha doğrusu hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşüyor. Türkiye'de önümüzdeki günlerde böyle bir sıcak hava dalgası riski yok" dedi.

"DAR BİR ALANDA ETKİLİ OLACAK"

Sıcak hava dalgasının ülkemiz üzerinde dar bir alanda etkili olacağını ifade eden Tekin, "Çarşamba, perşembe günü Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda, hafta sonu ve pazartesi günü ise Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyredecek. Diğer yerlerde sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyretmesini tahmin etmekteyiz. Yani sıcak hava ülkemizde daha dar bir alanda etkili olacak. Fakat Avrupa ile karşılaştırıldığında aşırı bir sıcak tahminimiz söz konusu değil" diye konuştu.

İZMİR'DE TERMOMETRELER 37 DERECELERİ GÖRECEK

Yurt genelinde ciddi bir yağış beklenmediğini, ancak önümüzdeki günlerde kuzey kesimlerde yağışın süreceğini kaydeden Tekin, "Özellikle Karadeniz Bölgesinde aralıklarla gök gürültülü sağanak kendisini gösterecek. Fakat yağış anlamında şu an meteorolojik olarak bir uyarımız söz konusu değil. 3 büyük kente baktığımızda da 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Başkentte hava sıcaklığı 28 ile 30, İstanbul'da 30 ile 32, İzmir'de ise 35 ile 37 derece arasında seyredecek. Tatil bölgelerine baktığımızda Ege kıyılarında ve Akdeniz kıyılarında önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı yer yer kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek" ifadelerini kullandı.

"SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK"

Yaz sezonuna ilişkin değerlendirme yapan Tekin, "Önümüzdeki aya baktığımızda iç ve güney kesimlerde hava, sıcaklık anlamında mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yağış anlamında ise özellikle iç kesimlerin mevsim normallerinin altında bir yağış almasını tahmin ediyoruz" dedi.

Tekin, vatandaşlara güneş ışınlarının dik geldiği 11.00- 16.00 saatleri arasında zorunlu kalmadıkça dışarıya çıkmamaları önerisinde bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye, Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

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