Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden uyarı
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Meteorolojiden uyarı

5 dakika önce

Kocaeli, Ordu ve Samsun'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Kocaeli, Ordu ve Samsun'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ordu ve Samsun'da saat 17.00' ye, Kocaeli'de ise 15.00'e kadar yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:40 Kaynak: AA
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