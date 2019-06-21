Meteorolojiden uyarı

Kocaeli, Ordu ve Samsun'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kocaeli, Ordu ve Samsun'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ordu ve Samsun'da saat 17.00' ye, Kocaeli'de ise 15.00'e kadar yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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