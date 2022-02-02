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Meteorolojiden uyarı; İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - Son Dakika

Meteorolojiden uyarı; İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor

02.02.2022 10:06
Meteorolojiden uyarı; İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul Avrupa Yakası'nda başlayan yağışın gün içerisinde il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli yağışa döneceği bildirildi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul Avrupa Yakası'nda başlayan yağışın gün içerisinde il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli yağışa döneceği bildirildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle; "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakasından başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerine Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur yükseklerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."


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Meteoroloji, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden uyarı; İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor - Son Dakika


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