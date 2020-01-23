Meteorolojiden yağış, buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden yağış, buzlanma ve don uyarısı

6 saat önce

Rize, Artvin, Hakkari ile Şırnak çevrelerinde yarın karla karışık yağmur ve kar, sabah ve gece saatlerinde iç ile doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

Meteorolojiden yağış, buzlanma ve don uyarısı, System.String[]

Rize, Artvin, Hakkari ile Şırnak çevrelerinde yarın karla karışık yağmur ve kar, sabah ve gece saatlerinde iç ile doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sakarya ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize, Artvin, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın Antalya, Isparta, Burdur ile Mersin'in batı ilçeleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

Hakkari, Şırnak, Artvin, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:26 Kaynak: AA
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