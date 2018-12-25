Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Yağış Uyarısı

57 dakika önce

Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

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Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın için sağanak uyarısında bulunuldu.

Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Kilis için sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:23 Kaynak: AA

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