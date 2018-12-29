Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Akdeniz
ve Batı Karadeniz
kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yarın yağmur ve sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde havanın yarın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara
'nın doğusu, Doğu Akdeniz
, İç Anadolu
, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz
'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya
'nın merkez ve doğu ilçeleriyle Çorum
çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, İstanbul
, Kocaeli
ve Sakarya
çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde, Diyarbakır
, Mardin
ve Elazığ
çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.
Denizlerde fırtına beklenmiyor.