Meteorolojiden Yağış Uyarısı

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Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

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Papağanını Çalan Hırsızlara Seslenen İşletmeci: Çaldıklarınız Sizin Olsun, Sadece Çapkın'ımı Getirin