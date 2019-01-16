Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Yağış Uyarısı

1 saat önce

Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yağış bekleniyor.

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Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Mardin ve Batman çevrelerinde karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın ise Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) olarak eseceği öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:00 Kaynak: AA

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