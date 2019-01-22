Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Yağış Uyarısı

1 saat önce

Türkiye'nin batı kesimleri için yarın sağanak uyarısı yapıldı.

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Türkiye'nin batı kesimleri için yarın sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Ege ve Akdeniz kıyılarının
yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Edirne, Çanakkale, İzmir ve Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de
güneyden kuvvetli olarak saatte 50-70 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde
buzlanma ve donla yer yer pus ve sis olasılığı bulunuyor.

Ege Denizi'nde akşam saatlerinden sonra fırtına, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:07 Kaynak: AA

Marmara, Akdeniz, Ege, Türkiye, Güncel
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