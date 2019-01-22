Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Türkiye
'nin batı kesimleri için yarın sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara
'nın batısı, Ege
, Batı Akdeniz
ile İstanbul
, Bursa
ve Yalova
çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
Ege ve Akdeniz kıyılarının
yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların Edirne
, Çanakkale
, İzmir
ve Antalya
çevreleri ile Balıkesir
'in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de
güneyden kuvvetli olarak saatte 50-70 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.
İç ve doğu kesimlerde
buzlanma ve donla yer yer pus ve sis olasılığı bulunuyor. Ege Denizi
'nde akşam saatlerinden sonra fırtına, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.