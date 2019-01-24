Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Yağış Uyarısı

1 saat önce

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde sağanak yağış, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık sağanak ve kar yağışı bekleniyor.

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Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde sağanak yağış, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık sağanak ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde sağanak yağış, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık sağanak ve kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Kıyı Ege'de, yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, Güney Ege kıyılarında yer yer fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.

Öte yandan doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği de tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:04 Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Akdeniz, Marmara, Ege, Güncel
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