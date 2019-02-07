Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Yağış Uyarısı

1 saat önce

Kıyı Ege haricinde kalan yurdun tüm bölgelerinde yağış bekleniyor.

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Kıyı Ege haricinde kalan yurdun tüm bölgelerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya,
Afyonkarahisar, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Yağışların, öğle saatlerine kadar Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli, kentin batı ilçeleriyle Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer sis, buzlanma ve don yaşanması beklenirken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, batı kesimlerden başlayarak azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60-80 kilometre/saat) İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz'in doğusunda doğu ve kuzeydoğu yönlerden
yer yer tam fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Yağışların öğle saatlerine kadar Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli
(21-50 kg/m2), şehrin batı ilçeleriyle Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2)
olması tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve
direklerin devrilmesi, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Öte yandan, rüzgarın Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60-
80 kilometre/saat) İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönünden, Doğu Akdeniz'in doğusunda doğu ve kuzeydoğu
yönlerinden yer yer tam fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu nedenle muhtemel
çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi durumlara karşı dikkat edilmesi gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:54 Kaynak: AA

Mersin, Antalya, Ege, Akdeniz, Güncel
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