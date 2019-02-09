Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Yağış Uyarısı

1 saat önce

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yarın karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yarın karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde ise buzlanma ve don bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:24 Kaynak: AA

Eskişehir, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güncel
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