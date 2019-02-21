Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Yağış Uyarısı

21 dakika önce

Trakya, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde yağmur, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.

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Trakya, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde yağmur, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Trakya, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Çanakkale, Antalya, Trabzon, Rize, Artvin ve Şırnak çevreleriyle Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde yağmur, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kar yağışı öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:28 Kaynak: AA

Bitlis, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Trakya Bölgesi, Güncel
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