Meteorolojiden yağış uyarısı
15 dakika önce
Ülke genelinin bulutlu ve yağmurlu, hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı bekleniyor.
Ülke genelinin bulutlu ve yağmurlu, hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:15
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