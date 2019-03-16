Meteorolojiden Yağış Uyarısı
1 saat önce
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yarın yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Türkiye
'nin çeşitli bölgelerinde yarın yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor. İç Anadolu
'nun doğusu, Karadeniz
, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara
, Çankırı
, Elazığ
, Diyarbakır
, Batman
ve Siirt
çevrelerinin yağışlı geçmesi öngörülüyor.
Yağışların Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas
, Niğde
, Yozgat
ve Kayseri
çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari
çevreleri ile Şırnak
'ın doğu, Van
'ın güney kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara
ve Ege
'de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:04 Kaynak: AA
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