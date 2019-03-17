Meteorolojiden Yağış Uyarısı
19 dakika önce
Artvin'in kıyılarında yağmur, iç kesimleri ile Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Artvin
'in kıyılarında yağmur, iç kesimleri ile Kars
, Ardahan
ve Hakkari
çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Artvin'de kıyı kesimlerde yağmur, iç tarafları ile Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Marmara
ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:20 Kaynak: AA
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