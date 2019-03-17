Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Yağış Uyarısı

19 dakika önce

Artvin'in kıyılarında yağmur, iç kesimleri ile Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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Artvin'in kıyılarında yağmur, iç kesimleri ile Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Artvin'de kıyı kesimlerde yağmur, iç tarafları ile Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:20 Kaynak: AA

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