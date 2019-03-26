Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Yağış Uyarısı

9 dakika önce

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu'da bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don yaşanması da bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:32 Kaynak: AA

Bingöl, Erzincan, Ağrı, Muş, Güncel
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