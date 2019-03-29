Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Yağış Uyarısı

1 saat önce

İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Isparta, Sivas ve Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Isparta, Sivas ve Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Sivas, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Isparta, Sivas ve Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağışların kuvvetli yağmur, Doğu Anadolu'nun güneyinde ise yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:32 Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Tokat, Sivas, İç Anadolu, Güncel
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