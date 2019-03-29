Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Hatay, Gaziantep ve Kilis için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Hatay, Gaziantep ve Kilis için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.



Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde etkili olan yağışların, Pazar günü akşam saatlerine kadar süreceği bildirildi.



Yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması beklendiği belirtilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında yer yer kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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