Meteorolojiden Yağış Uyarısı
1 saat önce
Kilis'in doğu kesimleri ve Elbeyi ilçesi ile Gaziantep çevrelerinde, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kilis
'in doğu kesimleri ve Elbeyi ilçesi ile Gaziantep
çevrelerinde, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kilis'in doğu kesimleri ve Elbeyi ilçesi ile Gaziantep çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Vatandaş ve yetkililerin, sel, su baskını
, dolu, yıldırım, rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:36 Kaynak: AA
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