Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Yağış Uyarısı

1 saat önce

Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteorolojiden Yağış Uyarısı, System.String[]
Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim
normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:36 Kaynak: AA

Hakkari, Şırnak, Bitlis, Güneydoğu Anadolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul Açıklaması: 17 Bin 410 Oy Bizim Adayımıza Yazılmalı Son Dakika! Anadolu Ajansı Türkiye'de Sandıkların Yüzde Yüzünü açıkladı: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu 23 Bin 945 Oyla Önde Olcan Adın'ın Seçim Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı! Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 20:58:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Yağış Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]