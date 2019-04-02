Meteorolojiden yağış uyarısı
41 dakika önce
İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda bugün karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
İç Anadolu
'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz
'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda bugün karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:17
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