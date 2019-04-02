Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden yağış uyarısı

41 dakika önce

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda bugün karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda bugün karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:17 

İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Ekonomi
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