Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Yağış Uyarısı

11 dakika önce

Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde yarın havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde yarın havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yarın hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Ülke genelinde Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay, Eskişehir ve Sivas çevrelerinde yarın yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur, Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:07 Kaynak: AA

Hatay, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Güncel
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