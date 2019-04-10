Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Marmara
, İç Ege
, Akdeniz
, İç Anadolu
, Batı ve Orta Karadeniz
, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu
'nun bazı illerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye
genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu
hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Manisa
, Gaziantep
, Kilis
, Adıyaman
, Diyarbakır
, Batman
ve Siirt
çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.