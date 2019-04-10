Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Yağış Uyarısı

1 saat önce

Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Manisa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:19 Kaynak: AA
Karadeniz, İç Anadolu, Ege Akdeniz, Marmara, Güncel
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