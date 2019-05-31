Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden yağış uyarısı
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Meteorolojiden yağış uyarısı

1 saat önce

Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Ankara, Sivas, Bolu, Karabük, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Ankara, Sivas, Bolu, Karabük, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Ankara, Sivas, Bolu, Karabük, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.
Havanın diğer bölgelerde az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
Denizlerde fırtına beklenmezken, rüzgarın Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:24 Kaynak: AA
Eskişehir, Kütahya, Edirne, Doğu Karadeniz, Güncel
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