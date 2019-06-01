Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden yağış uyarısı
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Meteorolojiden yağış uyarısı

40 dakika önce

İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:38 
Kırklareli, Edirne, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Ekonomi
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