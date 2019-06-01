Meteorolojiden yağış uyarısı
40 dakika önce
İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:38
Meteorolojiden yağış uyarısı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
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