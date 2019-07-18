Meteorolojiden yağış uyarısı
2 saat önce
Düzce ve Sakarya'da devam eden yağışların zaman zaman etkisini artırarak kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Düzce
ve Sakarya
'da devam eden yağışların zaman zaman etkisini artırarak kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:37
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