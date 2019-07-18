Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden yağış uyarısı
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Meteorolojiden yağış uyarısı

2 saat önce

Düzce ve Sakarya'da devam eden yağışların zaman zaman etkisini artırarak kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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Düzce ve Sakarya'da devam eden yağışların zaman zaman etkisini artırarak kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Sakarya, Düzce, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:37 
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