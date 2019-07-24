Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden yağış uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Meteorolojiden yağış uyarısı

1 saat önce

Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde, yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteorolojiden yağış uyarısı, System.String[]
Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde, yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın batı ve kuzeydoğu kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu
kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta
kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli
olarak eseceği tahmin ediliyor.
Marmara, Trabzon, Artvin, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Kuvvetli yağış geliyor Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kripto para uzmanına cinayet gözaltısı Son dakika! Bahçeli'den Lozan açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 20:40:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden yağış uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]