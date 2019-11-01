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Meteorolojiden yağış uyarısı

7 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için sağanak yağış uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muş ve Bitlis, gece saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan hafif, yer yer orta kuvvette; yağış anında yer yer kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 14, Bitlis'te 12, Hakkari'de 14 ve Muş'ta 17 derece olması beklenmektedir" dedi. - VAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:10 Kaynak: İHA
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