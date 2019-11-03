Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden yağış uyarısı
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Meteorolojiden yağış uyarısı

6 saat önce

Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yarın sağanak bekleniyor.

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Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:34 Kaynak: AA
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