Meteorolojiden yağış uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteorolojiden yağış uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden yağış uyarısı

6 saat önce

Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun bugün yağışlı olması bekleniyor.

Meteorolojiden yağış uyarısı, System.String[]

Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun bugün yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Önemli bir değişiklik olmayacak hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Marmara, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı
"Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı 1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
16:06 Maçka'da 'mezarlık taşıma' tartışması - Son Dakika
16:06 Manisa'da beyaz eşya tamiri vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
16:05 Yerli otomobil dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika
16:04 İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YILBAŞI HAREKETLİLİĞİ - Son Dakika
16:00 Dağda topladığı bitkisel ürünler ve çeyizliklerle geçimini sağlıyor - Son Dakika
13:58 Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Son Dakika
13:04 "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 16:07:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meteorolojiden yağış uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]