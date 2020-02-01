Meteorolojiden yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden yağış uyarısı

6 saat önce

Karadeniz Bölgesi'nde yarın Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde hafif yağmur, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan çevreleri ile Giresun ve Artvin'in iç kesimlerinde hafif kar yağışı; Muğla çevrelerinde ise sağanak yağış bekleniyor.

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Karadeniz Bölgesi'nde yarın Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde hafif yağmur, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan çevreleri ile Giresun ve Artvin'in iç kesimlerinde hafif kar yağışı; Muğla çevrelerinde ise sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan çevreleri ile Giresun ve Artvin'in iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde ise doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

Gümüşhane, Trabzon, Artvin, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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