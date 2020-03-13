Meteorolojiden yağış ve kar erimesi uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden yağış ve kar erimesi uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve kar erimelerine karşı uyarıda bulundu.

Meteorolojiden yağış ve kar erimesi uyarısı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve kar erimelerine karşı uyarıda bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, yüksek kar örtüsünün bulunduğu Hakkari il geneli ile Van'ın güney ( Bahçesaray, Çatak ve Başkale) ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde ( Uludere, Beytüşşebab) hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor.

Bugün öğle saatlerinden yarın akşama kadar tahmin edilen kuvvetli yağmur ve yüksek rakımlarda karla karışık yağmurla birlikte kar erimelerinin de görülmesi öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bahçesaray, Uludere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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