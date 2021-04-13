Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtilerek, "Yağışların Van ve Hakkari'de akşam saatlerine kadar, Bitlis ve Muş'ta ise gece saatlerine kadar süreceği tahmin edilmektedir. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında olması tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Van ve Hakkari çevresinde orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis'te 9, Muş'ta 14, Van ve Hakkari'de 12 derece olması beklenmektedir. Sabah saatlerinden itibaren Van ve Hakkari çevresinde beklenen rüzgarın güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (30-60km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek; çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN