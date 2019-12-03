Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
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Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

6 saat önce

Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış bekleniyor.

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Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Balıkesir, Manisa, Denizli ve Burdur çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa ve Ordu çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağmur, Kütahya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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Meteoroloji'den yağış uyarısı
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