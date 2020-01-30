Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

6 saat önce

İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.

Kırklareli, Edirne Iğdır, Ağrı ve Van dışında tüm yurtta yağış öngörülüyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinde görülecek yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, Marmara ve Batı Karadeniz'de 2 ile 4 derece azalması, diğer

yerlerde önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor.

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam

saatlerine kadar Batı ve Orta Akdeniz'de güneyli yönlerden, yarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz ve İç Anadolu'nun

Toroslar kesiminde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına

şeklinde esmesi bekleniyor.

Ege Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:30 Kaynak: AA
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