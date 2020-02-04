Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

6 saat önce

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların Marmara ve Ege'nin batısı ile Akdeniz Bölgesi genelinde (Isparta ve Burdur dışında) kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

Kırklareli, Marmara, Edirne, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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