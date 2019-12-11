Meteorolojiden yapılan kırmızı kodlu uyarı - Vali Karaloğlu'nun açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteorolojiden yapılan kırmızı kodlu uyarı - Vali Karaloğlu'nun açıklaması - Son Dakika

Meteorolojiden yapılan kırmızı kodlu uyarı - Vali Karaloğlu'nun açıklaması

6 saat önce

Kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da Vali Münir Karaloğlu son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da Vali Münir Karaloğlu son duruma ilişkin açıklamada bulundu. (1)

Meteorolojiden yapılan kırmızı kodlu uyarı - Vali Karaloğlu'nun açıklaması

Münir Karaloğlu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:20 Kaynak: AA
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