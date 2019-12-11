Meteorolojiden yapılan kırmızı kodlu uyarı - Vali Karaloğlu'nun açıklaması - Son Dakika

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Meteorolojiden yapılan kırmızı kodlu uyarı - Vali Karaloğlu'nun açıklaması
6 saat önce
Kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da Vali Münir Karaloğlu son duruma ilişkin açıklamada bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:20 Kaynak: AA
Kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da Vali Münir Karaloğlu son duruma ilişkin açıklamada bulundu. (1)
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