Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden yarın için kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteorolojiden yarın için kuvvetli sağanak uyarısı

1 saat önce

İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yarın kuvvetli, Orta Karadeniz'de ise şiddetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yarın için kuvvetli sağanak uyarısı, System.String[]
İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yarın kuvvetli, Orta Karadeniz'de ise şiddetli sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı
bulutlu olacak.
Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz,
Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın doğusu, Mersin,
Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök
gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı
çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Sinop, Kastamonu
ve Bartın'ın kıyı kesiminde yer yer şiddetli olması öngörülüyor.
Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:01 Kaynak: AA
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