Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı
1 saat önce
İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İç Anadolu Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:38 Kaynak: AA
, Batı ve Orta Karadeniz
, Doğu Karadeniz
kıyıları, Akdeniz
'de Toroslar
ile Marmara Bölgesi
'nin bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye
'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı
ve çok bulutlu olacak.
İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz
kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile İstanbul
, Kocaeli
, Sakarya
, Bilecik
, Yalova
çevreleri ve Kırklareli
'nin kıyı kesimlerinin
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu
ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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