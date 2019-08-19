Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı
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Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı

1 saat önce

İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı, System.String[]
İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı
ve çok bulutlu olacak.
İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz
kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu
ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:38 Kaynak: AA
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