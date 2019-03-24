Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden yoğun kar ve zirai don uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar ve zirai don uyarısı

12 dakika önce

Hakkari, Bitlis, Muş, Batman, Siirt ve Şırnak'ta bugün yoğun kar yağışı beklenirken, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteorolojiden yoğun kar ve zirai don uyarısı, System.String[]
Hakkari, Bitlis, Muş, Batman, Siirt ve Şırnak'ta bugün yoğun kar yağışı beklenirken, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:22 

Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ekonomi
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