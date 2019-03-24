Meteorolojiden yoğun kar ve zirai don uyarısı
12 dakika önce
Hakkari, Bitlis, Muş, Batman, Siirt ve Şırnak'ta bugün yoğun kar yağışı beklenirken, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Hakkari, Bitlis, Muş, Batman, Siirt ve Şırnak'ta bugün yoğun kar yağışı beklenirken, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:22
Katar Emiri'nden, Türkiye'ye 15 Milyar Dolarlık Yatırım
Kilosu Altınla Yarışan Ürün İçin 40 Metre Yükseklikte Çalışıyorlar
Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, "Hayalim Gerçek Oldu" Diyerek İstanbul'da Otel Aldı!
Dün 5,84'le Zirveyi Gören Dolar, Yeni Güne Düşüşle Başladı