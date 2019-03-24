Meteorolojiden yoğun kar ve zirai don uyarısı

Hakkari, Bitlis, Muş, Batman, Siirt ve Şırnak'ta bugün yoğun kar yağışı beklenirken, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hakkari, Bitlis, Muş, Batman, Siirt ve Şırnak'ta bugün yoğun kar yağışı beklenirken, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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