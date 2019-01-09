Meteorolojiden Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, öğle saatlerine kadar Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, öğle saatlerine kadar Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların öğle saatlerine kadar Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Hava sıcaklığı 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da eksi 1, Bitlis'te eksi 4, Hakkari'de eksi 4 ve Muş'ta eksi 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 1, Bitlis'te eksi 2, Muş'ta 0 ve Hakkari'de eksi 2 derece olması beklenmektedir. Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari çevrelerindeki mevcut kar örtüsünün üzerine öğle saatlerine kadar yer yer yoğun olmak üzere tekrar kar yağışı görüleceği tahmin edildiğinden, başta çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

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