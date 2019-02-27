Meteorolojiden Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Bolu
, Düzce
, Sakarya
, Hakkari
, Bitlis
, Van
, Muş
, Batman
, Siirt
ve Şırnak
'ta yarın kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin büyük kesiminde devam eden kar yağışı, yarın sabah saatlerine kadar Bolu ve
Düzce çevreleri ile Sakarya'nın güneydoğu kesimlerinde kuvvetli, öğle saatlerinden sonra ise Hakkari, Bitlis, Van'ın güneybatısı, Muş'un güneyi, Batman, Siirt ve
Şırnak'ın doğusunda don olayı ile birlikte yer yer tipi şeklinde olacak. Ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesi ile
meydana gelebilecek diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli
olunması gerekiyor.
Rüzgarın, Marmara
, Kıyı Ege
, Batı Akdeniz
, Doğu Akdeniz
'in iç kesimleri ve İç Anadolu
'nun güneyinde
kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (saatte 50-80 kilometre) olarak eseceği tahmin
ediliyor.
Bu gece ve yarın gece Balıkesir
, İzmir
ve Aydın
'ın iç kesimleri ile Manisa
genelinde hafif, yüksek kesimlerde yer yer orta kuvvette zirai
don olayı beklendiğinden üreticilerin ve vatandaşların önlemlerini almaları gerekiyor.
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 - 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.