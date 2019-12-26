Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Yağışların Muş, Hakkari, Bitlis ile Van'ın güney ilçelerinde (Bahçesaray ve Çatak) yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-70km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 6, Hakkari'de 4, Bitlis'te 5 ve Muş'ta 7 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde görülecek yağışların Bitlis ve Hakkari çevrelerinde 1400 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde gerçekleşeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. - VAN